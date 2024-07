Tacchinardi duro | Barella nella Spagna non giocherebbe! Dell’Italia uno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) Laha vinto ieri la finale degli Europei, battendo 2-1 l’Inghilterra con il gol decisivo di Oyarzabal a quattro minuti dal 90?. L’ex centrocampista, in collegamento stamattina con Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva, vede tanta distanza fra l’Italia e i nuovi campioni, compreso. LA PREFERENZA – Laha vinto gli Europei e, senza fare troppi giri di parole, si è imposta come l’unica vera nazionale che in questo mese in Germania ha dato una proposta di calcio concreta. Nico Williams e Mikel Oyarzabal hanno deciso la finale ieri contro l’Inghilterra, ma sono tanti i protagonisti della nazionale di Luis de la Fuente. Dal talentissimo Lamine Yamal a Dani Olmo, passando per Rodri e Fabian Ruiz a centrocampo più l’infortunato Pedri.