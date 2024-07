Sulle strade italiane un pedone viene investito ogni 22 ore | in Lombardia record di decessi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano, 15 luglio 2024 – Laprimeggia nel dato peggiore: il monitoraggio dell’Osservatorio Pedoni Asaps-Sapidata ha rilevato che lelombarde sono quelle in cui si verificano piùtra pedoni in tutt’Italia. In, dal primo gennaio 2024 al 14 luglio 2024, si sono verificati 29, in Lazio 27 e in Emilia Romagna 23, pari merito con la Campania. Sotto il podio si posizionano Sicilia e Piemonte, dove si sono verificati 17dall’inizio dell’anno, poi Veneto (15), Toscana (14), Abruzzo (8), Umbria (7), Liguria (7) e chiude la Puglia con 6. Numerosi gli investimenti avvenutistrisce pedonali, in altri casi i pedoni sono stati investiti addirittura mentre camminavano tranquilli sul marciapiede.