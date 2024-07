Shannen Doherty e l’eredità della villa a Malibù il patrimonio economico rimasto dopo le cure contro il tumore e gli appartamenti andranno a una persona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)morta lo scorso 13 luglio, mentre era impegnata nella curail cancro, aveva già pensato a tutto. Dal suo funerale che si terrà a casa sua alle persone da invitare, fino naturalmente al. Come ha spiegato la stessa attrice purtroppo ha dovuto impiegare gran parte delper le, considerando anche il fatto che l’ex marito – mollato perché aveva una relazione parallela da due anni con un’altra donna -ha ritardato strategicamente il pagamento degli alimenti. In ogni caso in dotazione dell’attrice scomparsa ci sono una casa di, diversie proprietà, quello che rimane del. Dunque tutto questo, secondo gli ultimi rumors legati al testamento, dovrebbe andare alla mamma Rosa.