Se Dio interviene a un comizio in Pennsylvania La riflessione di Cristiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si può parlare di scampato pericolo? Credo proprio di sì. Non so cosa sarebbe successo se Trump fosse stato ucciso. E senza evocare scenari apocalittici, pur presumibili e immaginabili, mi attengo al quello minimale, logico. I Repubblicani avrebbero dovuto scegliere un altro candidato. Ma tutti i nomi che oggi esistono e che conosciamo – a partire da quello del noto Ron De Santis– sono più estremisti, più invasati di Donald. Dunque è giusto, comunque la si veda, parlare di scampato pericolo. Ma fino a un certo punto. Perché “il moderato Trump” (rispetto ai suoi contendenti esistenti, non rispetto a ciò che moderazione significa) la prima cosa che ha fatto è stata quella di indicare chi lo avesse salvato: Dio. E’ stata la mano di Dio, ha detto, a salvarmi.