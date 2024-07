Salerno arresti per quattro persone coinvolte in traffico di stupefacenti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 luglio 2024) In data odierna, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti disoggetti, provenienti dall’hinterland oplontino. Di questi, ultimi, uno — indagato in relazione ai reati di “morte o lesioni come conseguenza di altro delitto” nonché di detenzione e spaccio di sostanzeè destinatario della misura cautelare deglidomiciliari; gli altri tre, ai quali pure sono provvisoriamente ascritti reati connessi aldi, sono colpiti dall’obbligo di dimora nei Comuni di residenza (a cui si aggiunge, per un soggetto, l’obbligo di presentazione alla PG).