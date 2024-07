Ricerca | Genova Iit presenta piede artificiale per umani e robot

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Rivoluzione nel campo dellaica:to al mondo unper persone con disabilità e futuri umanoidi Durante l’ultimo evento G7 Salute a, il mondo ha assistito allazione di una vera e propria rivoluzione nel campo delle protesi e dellaica: il SoftFoot Pro. Questo dispositivo innovativo, frutto delladell’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), rapun passo avanti significativo sia per le persone con disabilità che per i futuriumanoidi. Il nuovoSoftFoot Pro -Ansa- Notizie.comIl SoftFoot Pro infatti, si distingue da tutte le altre protesi per essere un prototipo unico a livello globale. Il dispositivo che è già stato testato in precedenza da alcune persone con amputazioni, promette di migliorare e non poco, la qualità della deambulazione dei disabili, grazie anche ai suoi brevetti internazionali e alla sua innovativa progettazione.