Pallanuoto femminile Master 30+ | Team Marche dietro alla Sis Roma campionesse d’Italia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Secondo posto conquistatopiscina Scandone di Napoli. Ringraziamento a Stefania Giuliani allenatrice della squadraMoie neo promossa in serie A2 MOIE, 15 luglio 2024 – Si sono conclusipiscina Scandone Napoli i Campionati Italiani di2024 che ha visto nella cateopria30+ la presenza della squadra didellaMoie. Il gruppo, nato un po’ per gioco, si è creato soprattutto grazie al rapporto che lega da anni le atlete/amiche, nonostante i mille impegni e le varie difficoltà del quotidiano. Iniziati i primi allenamenti quello che sembrava quasi impensabile è diventato realtà grazie all’impegno ecostanza di tutte le atlete. E così l’11 luglio la squadra è arrivata a Napoli per disputare i Campionati Italiani di2024 piazzandosi al 2° posto,SisCampionein carica.