Olimpiadi Parigi 2024 mercoledì 24 luglio | calendario programma e orari

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il, ile glidi24. Lediprenderanno il via venerdì 26 con la cerimonia di apertura, ma le gare scatteranno in questa data. Spazio al torneo di calcio maschile e al rugby a 7 sempre riservato agli uomini. Alle ore 15 quindi arriverà il calcio d’inizio della manifestazione più importante a livello planetario. Ecco tutti glidi tutte le partite odierne per non perdervi davvero nulla. ILSPORT PER SPORT MERCOLEDI 24Ore 15:00 – CALCIO maschile girone C Uzbekistan-Spagna Ore 15:00 – CALCIO maschile girone B Argentina-Marocco Ore 15:30 – RUGBY A 7 maschile fase a gironi Ore 17:00 – CALCIO maschile girone C Egitto-Repubblica Dominicana Ore 17:00 – CALCIO maschile girone A Guinea-Nuova Zelanda Ore 19:00 – CALCIO maschile girone D Giappone-Paraguay Ore 19:00 – CALCIO maschile girone B Iraq-Ucraina Ore 21:00 – CALCIO maschile girone D Mali-Israele Ore 21:00 – CALCIO maschile girone A Francia-Usa24SportFace.