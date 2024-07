Nuova Giunta Valesini | Il primo traguardo sarà l’inaugurazione dell’Arena di Chorus Life

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bergamo. Una rinnovata fiducia, a mezzo nomina tecnica, che lo colloca, per la terza volta, ai piani alti dell’aula consiliare. Francesco, già assessore per due mandati sotto l’egida del governo del territorio targato Giorgio Gori, rappresenta infatti uno degli elementi di continuità nel passaggio di testimone tra l’ex sindaco e laprima cittadina Elena Carnevali.diversa, sì, anche se in parte, ma rinnovato impegno.torna dunque a prendere per mano e ad accompagnare certi grandi cambiamenti della città che proprio con lui hanno avuto inizio, nel 2019, e che ora spera di poter mettere a terra in via definitiva. L’assessore alla Riqualificazione Urbana, la delega più importante tra le altre, che ha avviato la sua carriera da amministratore sempre sulla base della scelta politica di chi l’ha voluto e all’età di 45 anni, ha di fatto dato il là ad un nuovo corso o, meglio ancora, non l’ha mai terminato.