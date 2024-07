Notti tropicali in Emilia Romagna nella morsa del caldo | i giorni peggiori della settimana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bologna, 15 luglio 2024 – L’estate è nel suo pieno dominio. D’altronde è luglio e questa che è la terzadel mese presenterà unintenso e costante. Secondo le previsioni, infatti, ci sarà un altro sistema anticiclonico, proveniente sempre dal sud e dal Sahara con valori molto elevati riguardo le temperature. Questo porterà tra l’altro anche a un ulteriore sviluppo di concentrazioni di ozono nell’atmosfera. Arpaespecifica che i “flussi sud-occidentali, associati al consolidamento di un anticiclone di matrice africana in espansione sul bacino del Mediterraneo, porteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato e un ulteriore progressivo aumento delle temperature, soprattutto le minime notturne”.afose: quando Dunque tornano leun po’ in tutta la Regione: se fino a mercoledì 17 luglio non ci saranno rialzi particolari, pur con massime alte, cioè tra i 34 e i 37 gradi, si sentirà ancora più il peso dele dell’afa neidi giovedì 18 luglio e venerdì 19 luglio.