Morata dal trionfo a Euro 2024 con la Spagna al Milan | le condizioni

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dalcon lanella notte di Berlino, con la coppa alzata al cielo in veste di capitano, al ritorno in Italia. Alvarova di corsa in questo mese di luglio che resterà scolpito nella sua carriera. La fine dell’peo non fa altro che accelerare la svolta decisa nelle scorse settimane quando l’attaccante dell’atletico Madrid ha scelto il progetto del. Lesono note da mesi a tutti.era legato da una clausola rescissoria da 13 milioni dicon i Colchoneros, rendendo così non necessaria alcuna trattativa di diretta tra i due club. E da mesi è nota anche l’insofferenza del capitano dellaverso le tante critiche ricevute a casa sua. Una condizione che lo ha spinto a prendere in considerazione l’idea del ritorno in Italia, scelta apprezzata anche dalla moglie che è originaria del Piemonte.