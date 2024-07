Maredamare vi aspetta a Firenze dal 20 al 22 luglio

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 15 luglio 2024) Torna a. La fiera internazionale dedicata al mondo del beachwear. Per il 2024 l’appuntamento è adal 20 al 222024 – Il salone fiorentino, alla diciassettesima edizione, è ormai il punto di riferimento internazionale per i comparti beachwear e resortwear. Per i buyer di tutto il mondo un’occasione unica per avere accesso a oltre duecentocinquanta collezioni per l’estate 2025 con il supporto di un trend forecasting pensato per facilitare previsioni e scelte. In Fortezza da Basso un concentrato multivitaminico di eventi, colabs, workshop, sfilate e tanta voglia di mare. Un’energia che da quest’anno, con il fuorisalone Fuordacqua, arriva in tutta Italia con party in store che punteggeranno la penisola.