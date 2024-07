L’ex pilota Ralf Schumacher fa coming out e nel mondo della F1 è una rarità

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 15 luglio 2024) La notizia sembra piccola piccola in unche sta vedendo tanti tragici stravolgimenti, eppure non lo è., exdi Formula 1, fratello minoreleggenda Michaelha fattoout rivelando di avere un compagno da due anni, il francese Etienne. La news, diffusa dal profilo Instagram diche ora fa il commentatore sportivo, ha fatto il giro del web in poco tempo. Ed è stata commentata con favore da molte personalità dello showbiz tedesco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@rsc) “La cosa migliore nella vita è quando hai il partner giusto al tuo fianco con cui puoi condividere tutto“, si legge nel post, a corredo di una foto in cuiabbraccia il fidanzato.