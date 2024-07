La telefonata di Biden al rivale | Sono felice che tu stia bene E smorza le polemiche | ora unità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il presidente americano, Joe, il giorno dopo l’attentato che ha ferito all’orecchio il suo avversario nella corsa alla Casa Bianca, Donald Trump, fa appello all’e promette indagini rapide che possano fare luce sulla dinamica dell’attacco. Ma l’America è ormai polarizzata, secondo alcuni commentatori, sull’orlo di una seconda guerra civile. Gli appelli del presidente alla calma e ad aspettare l’esito delle indagini potrebbero avere l’effetto contrario. Parlando fra la vice presidente, Kamala Harris, il procuratore generale Merrick Garland e il direttore della sicurezza nazionale Alejandro Mayorkas,si è dettodi sapere che l’ex presidente siriprendendo e ha dichiarato: "Non c’è poso in America per questo tipo di violenza – ha esordito il presidente –.