La felicità di Musolesi Le Olimpiadi e Parigi? Un parco divertimenti Ma faremo il massimo

(Di lunedì 15 luglio 2024) E’ uno dei debuttanti anche se, per il momento, non tradisce particolari emozioni. Eppure Federico– bolognese, nato il 17 ottobre 1998 – è una delle speranze azzurre per2024. Federico, che gareggia con i colori del centro sportivo Aeronautica (doppio tesseramento, per lui, cresciuto nel Castenaso Archery Team), potrebbe salire sul podio nella prova a squadre di tiro con l’arco. Federico, da cosa cominciamo? "Dalla gioia che mi porto ancora dentro". Per il pass olimpico? "Appunto. Gli Europei di Essen sono stati un momento speciale. Nonostante abbia girato il mondo". Non solo prova a squadre, però. "No, ci sarà anche l’individuale. E, teoricamente, per l’azzurro meglio classificato, anche il mixed team". Lei e "Io, Alessandro Paoli, che è più giovane e di me e il nostro Mauro Nespoli che credo sia alla quinta olimpiade".