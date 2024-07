Il ritorno di Kate Middleton mai così raggiante | come sta oggi dopo la malattia? Ultime notizie

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 15 luglio 2024)sta? La Principessa del Galles ha presenziato pubblicamente alla finale maschile di Wimbledon sotto gli applausi dei suoi fan. Insieme alla moglie di William è arrivata anche la figlia Charlotte, che è rimasta sempre al fianco dell’amata madre.è apparsa con i capelli sciolti e un vestito viola, impreziosito da un fiocchetto nero. Sorridente e serena, la Principessa ha rassicurato i sudditi che non vedevano l’ora di vederla. Sugli spalti in tanto hanno iniziato a sventolare bandiere del Regno Unito, applaudendo ed esultando all’arrivo di; anche lei, intenerita da quel gesto, ha mostrato grande entusiasmo. Questa per lei è la seconda apparizione pubblica da quando ha iniziato le cure per il suo cancro.