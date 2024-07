Il nuovo orologio subacqueo Seiko è davvero spettacolare e costa solo 650 euro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2024)rivisita quest'estate la cassa Samurai della sua collezione Prospex. Nel corso degli anni, la collezione si è arricchita di orologi subacquei robusti e iconici, apprezzati per la loro affidabilità e l'inconfondibile design. Lanciata per la prima volta dalla manifattura giapponese all'inizio degli anni 2000, la collezione Samurai prende il nome dalla forma angolare della cassa, che evoca le linee nette e taglienti di una spada samurai. I nuovi segnatemposono dotati di funzioni subacquee essenziali: impermeabilità fino a 200 metri, lunetta unidirezionale, lancette e indici luminescenti per una visibilità ottimale sott'acqua. ©In questa reinterpretazione, le anse del Prospex Samurai sono state rivisitate con una nuova sfaccettatura sovrapposta alla cassa, sulla falsariga degli spallacci indossati dai samurai.