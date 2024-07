Il fatturato di Sesa cresce Aumenta anche l’occupazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) IN TEMPI di Olimpiadi, non è fuori luogo paragonare i risultati di, il gigante dell’informatica di Empoli quotato in Borsa, a quelli dei grandi protagonisti della competizione nata a Olimpia. Se l’azienda di via Piovola fosse un atleta avrebbe ottime possibilità di aggiudicarsi una medaglia e, per quanto riguarda la crescita rispetto ai dati della concorrenza, si collocherebbe senza dubbio in zona oro, perché la crescita aziendale è più alta (in gergo si dice che l’impresa sovraperforma), e non di poco, di quella dei concorrenti. Siamo di fronte, infatti, a un incremento deldal 10,4% (dato provvisorio), rispetto al 2,7% fatto registrare dal settore dell’information technology. Tanto per fornire un altro elemento di valutazione, "nel periodo 2012-2024 – dicono in azienda – la società ha conseguito un andamento di crescita continua di ricavi (tasso annuo di crescita composito +12,1%) e di occupati (tasso annuo di crescita composito +17%).