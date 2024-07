House of the Dragon 2 l' ultimo episodio ha dato il via a una delle storie più famose del libro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 luglio 2024) Uno degli archi narrativi preferiti dai fan è appena iniziato grazie all'dello spin-off di Game of Thrones Nella notte è anin onda il nuovodi questa Stagione 2 diof the, che sta davvero alzando l'asticella della qualità per quanto riguarda il franchise. Nel corso del quintodella seconda stagione, sembrerebbe che un arco narrativo tra i preferiti dei fan della saga e deldi George R.R. Martin da cui il prequel è tratto, Fire & Blood, sia stata appena inaugurato. L'ha rivelato che la guerra civile Targaryen si è trasformata in una guerra di draghi, e questi ultimi scarseggiano. Detto questo, ci sono alcuni draghi ancora senza cavalieri che .