Filippo Turetta a processo per la morte di Giulia Cecchetin | prima udienza il 23 settembre

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ladelper l’omicidio diCecchettin si terrà il prossimo 23davanti alla Corte d’Assise di Venezia. Il collegio sarà presieduto dal giudice Stefano Manduzio. L’accusa per il giovane reo confesso dell’omicidio della sua ex fidanzata, formulata dal Pm Andrea Petroni, è di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking.Leggi anche: Malore improvviso mentre gioca a calcetto con gli amici: morto un ragazzo di 33 anniha rinunciato all’preliminare davanti al gup, che era in programma in questi giorni, andando quindi direttamente aper l’omicidio della giovane di Vigonovo. Una decisione, questa, motivata dal suo avvocato, Giovanni Caruso, secondo cui il ragazzo attualmente detenuto a Verona “vuole che la giustizia faccia il suo corso nei tempi più veloci possibili”.