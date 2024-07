Cos’è il canyoning come si pratica i rischi e i pericoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano, 15 luglio 2024 – La tragedia di Tignale alle cascate di Piovere riaccende la luce sulladel: l’uomo austriaco di 38 anni, una guida alpina, stava affrontando un percorso quando è precipitato in una forra ed è morto sul colpo. Ma di che sport si tratta il? Tanti possono pensare a un percorso con le canoe ma il nome trae in inganno: il, in italiano torrentismo, consiste nella discesa di gole (da cui il nome canyon) percorse da piccoli corsi d'acqua, generalmente torrenti con una buona portata d'acqua. Il torrentismo, a differenza di quello che si potrebbe pensare, non si svolge con l’ausilio di gommoni o canoe,succede quando sirafting, kayak, hydrospeed, o canoismo ma con l’ausilio solo delle corde: si tratta di un tratto che si percorre a piedi all’interno delle gole dei torrenti caratterizzate da una forte pendenza.