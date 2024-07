Coppa Davis Volandri ufficializza i convocati per Bologna ma avverte | Non hanno un valore concreto – Date e avversarie dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il capitano della nazionale italiana di, Filippo, ha diramato la lista dei tennisti azzurriper la fase a gironi delleCup Finals 2024, in programma, per il terzo anno consecutivo, sul campo della Unipol Arena di Casalecchio di Reno (), dal 10 al 15 settembre 2024. Asono in programma le sfide del Gruppo A: l’Italia esordirà mercoledì 11 settembre, alle ore 15, contro il Brasile; tornerà quindi in campo allo stesso orario di venerdì 13 per affrontare il Belgio; infine, domenica 15 settembre, sempre alle 15, sfiderà l’Olanda. Le prime due classificate del girone si qualificheranno alle Finali di Malaga, in programma a fine novembre. L’Italia è chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2023.