Colpo grazie a Hamilton l’annuncio è arrivato | affare Ferrari

(Di lunedì 15 luglio 2024), la felicità per l’arrivo del britannico a Maranello è doppia. Vasseur non sta nella pelle: affari chiamano affari. Si unirà alla scuderia di Maranello a partire dal prossimo anno, ma in casasognano già di averlo con sé pure negli anni a venire. O, per lo meno, anche per la stagione 2026. Soprattutto adesso che Lewis, vincendo a Silverstone, ha confermato ancora una volta, se mai ve ne fosse bisogno, quanta voglia abbia di tornare ai vertici del podio e di essere più che protagonista che mai. Lewisvuole battere il record di Michael Schumacher (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl sette volte campione del mondo ha dichiarato di voler arricchire il suo palmares conquistando altri titoli, ragion per cui è plausibile pensare che dal 2025 in poi, con lui in, se ne vedranno delle belle.