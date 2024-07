Che Pontedera sarà Signorini | Il club è solido

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) E’ il giorno del vernissage granata. Oggi ilsi raduna per iniziare la 13esima stagione nei professionisti in un clima di giustificata fiducia. Come fa ben capire Rossano, che oltre ad essere amministratore unico di Ecofor, socio di maggioranza relativa con il 32% di quote, da quest’anno, il terzo, detiene anche il 5% di quote personali., possiamo dire che il calcio granata, ha rosicchiato in lei un po’ di posto al ciclismo, la sua grande passione? "Come ho detto a Canzi quando ci siamo salutati, “mi hai fatto prendere passione al“, e questo è stato per me un grande piacere. L’anno scorso ho perso una trasferta perché ero all’estero e ho visto tutte le gare in casa e anche per quest’anno il mio interesse non cambierà.