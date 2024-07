Beautiful puntate americane | Thomas chiede a Hope di sposarlo La sua risposta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 15 luglio 2024) Colpo di scena a, come segnalano le anticipazionidella soap opera di Canale 5.Forrester, infatti,rà ancora una volta adLogan di, ma la ragazza rifiuterà per l'ennesima volta la sua proposta di matrimonio. Ricordiamo che il figlio di Ridge ehanno portato avanti per mesi un'intensa relazione iniziata dopo la fine del matrimonio della donna con Liam., però, ad un certo punto, ha sentito l'esigenza di far fare il salto di qualità al loro legame e ha chiesto alla sua fidanzata di. La Logan, ancora scossa per il fallimento della sua unione con Spencer, ha rifiutato e, quando poco dopoha riprovato a convincerla, lo ha nuovamente respinto. A quel punto, il giovane stilista ha deciso di lasciareed è partito per Parigi con il piccolo Douglas.