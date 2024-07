Addio a Belgrano Perfetti Parrucchiere per 70 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Corridonia piange la scomparsa di, venuto a mancare all’età di 89. Molto conosciuto in città soprattutto per la sua professione di, iniziata sin da giovanissimo, nel dopoguerra, e portata avanti nel negozio di via Santa Croce, perpunto di riferimento della vita cittadina. Era andato in pensione dopo oltre 70di lavoro, durante il quale aveva messo le mani su migliaia di teste di diverse generazioni di corridoniani. Per diverso tempo è stato atleta e tesserato della società di atletica Sacen Corridonia. Inoltre era un grande appassionato di canto, infatti fu componente degli esordi della locale Schola Cantorum Sancta Caecilia, per poi esibirsi come canzonettista sul palco dell’allora teatro San Filippo Neri (oggi Lugi Lanzi).