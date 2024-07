Un’estate complicata da gestire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) E venne il giorno. Il titolo è rubato da un film apocalittico di M. Night Shyamalan, in cui la Natura si ribellava all’uomo. Non è il caso di essere così tragici, ma di sicuro lunedì segna l’inizio della fase più impattante dei cantieri del tram e, di conseguenza, dipiù che caliente per i bolognesi. In particolare, con l’arrivo dei lavori in via Indipendenza (lato piazza XX settembre) e via Ugo Bassi e l’estensione di quelli già esistenti in via Riva Reno, nell’area tra la rotonda di piazza Azzarita e via San Felice, i cantieri della Linea Rossa invadono il cuore della città. Dalla periferia – le zone di San Donato e Fiera, da un lato, Borgo Panigale, dall’altro – ruspe, macchine asfaltanti e operai si spostano quindi nella vetrina della città, con disagi e ripercussioni inevitabili.