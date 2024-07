Spagna-Inghilterra si decidono gli Europei Yamal-Bellingham le difese | le chiavi della finale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Laeuropea di Berlino ci ripropone la storia, quella con la maiuscola, di 436 anni fa: la Invincibile Armata che vuole dare il colpoalla perfida Albione. Finirà come nel 1588, quando la poderosa macchina da guerra allestita da Filippo II fu annientata dalla flotta e dall’astuziaregina Elisabetta I?mette a confronto le due monarchie più potenti del Vecchio Continente. Borboni contro Windsor, Real e Royal, Madrid e Londra. La, e qui nasce l’accostamento con la famosa Armada Invencible, ha i favori del pronostico. Ha fatto percorso netto (3-0 alla Croazia, 1-0 all’Italia e 1-0 all’Albania nella fase a gironi, 4-1 alla Georgia negli ottavi, 2-1 dopo i supplementari alla Germania nei quarti, 2-1 alla Francia in semi), ha mostrato il gioco migliore e ha imposto all’attenzione generale un talento come il ragazzino Lamineche solo 24 ore primadi Berlino ha compiuto 17 anni.