Se il futuro luccica a 24 carati Lucia e il laboratorio del nonno | Sogno un mio brand di gioielli

(Di domenica 14 luglio 2024)Mandelli, 18enne di Brugherio premiata al “Belé e Gargoyle“, il riconoscimento di Apa ConfArtigianato Imprese e Scuola Galdus dedicato agli allievi delle scuole orafe di Milano e al sostegno dei progetti creativi, a valenza culturale ed economica, legati al settore orafo.studia alla scuola milanese per orafi Galdus. Terminato il quadriennio del Centro formazione professionale, nell’anno scolastico appena concluso, ha frequentato il primo anno di accademia (Ifts), nella stessa scuola, per completare l’intero percorso triennale, in parte teorico e in parte in azienda. L’artigianato è di casa nella famiglia Mandelli.ha sempre curiosato neldelAntonio, scultore, ammirando i suoi quadretti in 3D, fra scene sacre e ritratti di famiglia.