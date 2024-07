Riassunto | Suzano conclude un accordo per acquistare per 110 milioni di dollari due impianti industriali statunitensi da Pactiv Evergreen

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 14 luglio 2024) SAN PAOLO–(BUSINESS WIRE)–, il più grande produttore mondiale di pastalegno, ha annunciato l’acquisizione di attivitàdalla società statunitense. L’operazione, che espanderà le operazioninel Nord America e segna il suo ingresso nei segmenti del packaging per servizi nei settori alimentari e consumer di questa regione geografica, è valutata a 110die include due stabilimenti, uno a Pine Bluff nell’Arkansas e l’altro a Waynesville nel North Carolina, che producono cartoncino da bicchieri e cartone per confezioni per liquidi. Subordinatamente alle autorizzazioni normative finali previste entro i mesi successivi di quest’anno, queste attività aggiungeranno circa 420.000 tonnellate all’anno di cartone integrato alla capacità produttiva di