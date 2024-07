Pd torna la festa all’Ippodromo | Dibattiti iniziative e nuovi spazi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) È già tempo di rimboccarsi le maniche, e di mettere a punto quello che rappresenterà il "ritorno" dellade l’Unità nella sede dell’ Ippodromo di via Argiolas. Dopo l’addio a Ponte Alto e la prima esperienza, lo scorso anno, nella nuova location, i dem rinnovano l’invito. Ma non senza alzare ulteriormente l’asticella: "ci sarà un secondo punto spettacoli che si aggiunge all’arena, un ulteriore punto di ristoro street food, unoo dedicato ai, tre mostre, concerti e spettacoli – spiega Stefano Vaccari, in qualità di tesoriere Pd –. Lo scorso anno abbiamo raggiunto 30mila coperti, 12mila ingressi e 3mila partecipanti allepolitiche in venti sere di, con un incasso di poco superiore al milione. Quest’anno l’obiettivo è di migliorare ulteriormente questi numeri e far sì che questasia sempre più bella e fruibile".