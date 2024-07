Luke Shaw pronto a partire per l’Inghilterra stasera

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 14 luglio 2024) 2024-07-14 17:37:38 Il web non parla d’altro: Secondo quanto riportato,sarà il giocatore titolare delnella finale di Euro 2024 dicontro la Spagna. Il difensore del Manchester United non ha iniziato una partita di alcun tipo per 148 giorni a causa di un problema al tendine del ginocchio che ha ritardato la sua partecipazione in Germania. Ma, essendo entrato come sostituto mentresuperava Svizzera e Olanda nelle due partite precedenti, sostituirà Kieran Trippier contro la Spagna.partirà come terzino sinistro, sul fianco opposto a Bukayo Saka e appena davanti a Marc Guehi, John Stones e Kyle Walker. È una decisione audace da parte del manager Gareth Southgate, e forse un po’ dura nei confronti di Trippier, che ha iniziato tutte e sei le partite delal torneo finora.