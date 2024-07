L’ex Dell’Agnello tentatore in tv

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Non è il primo ex amaranto a lasciare il rettangolo verde per la televisione e i reality show. Dopo Andrea Maestrelli, concorrente del Grande Fratello Vip 7, adesso il protagonista su Canale 5 è Simone, 32 anni, attaccante o per meglio direnel corso dell’edizione attualmente in onda di Temptation Island. Una promessa ai tempi del vivaio con l’Inter, ma il centravanti livornese però ha dovuto fare spesso i conti con gli infortuni.- compagno di squadra in amaranto proprio di Maestrelli nella stagione 2019/2020 fermata dal Covid - fece giusto in tempo a svolgere parte della preparazione, segnare un gol in amichevole a Castiglion Fiorentino prima di infortunarsi alla spalla e a finire sotto i ferri. Un lungo stop che lo pose fuori anche dalla rosa allenata all’epoca da Daniele Di Donato con una carriera poi ripartita con presenze e gol tra Foggia, Grosseto e altri club seppur in serie D.