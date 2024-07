Inter più nomi sulla lista per la sinistra Un preferito di Inzaghi – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) L’non monitora solamente Juan Cabalfascia. Ha bisogno di un difensore di piede mancino, le opzioni sono diverse e vengono riportate da Tuttosport. OPZIONI – Un posto da occupare, trevalutati dall’in questo periodo per sostituire Tajon Buchanan. Il primo braccetto sinistro inJuan Cabal. Il Verona chiede 10 milioni di euro e un trasferimento a titolo definitivo, mentre l’spinge per un prestito con diritto di riscatto a cifre più basse e l’inserimento di Issiaka Kamate. Simoneha comunque un suoed è Mario Hermoso: giocatore pronto, forte e apprezzato da tutti all’. Il problema è l’età, ossia 29 anni. In più il giocatore chiederebbe 3.5 milioni di euro a stagione e l’investimento sarebbe troppo importante per un sostituto.