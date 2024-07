Il mistero dell’amore Scrittura doppia nel gorgo della storia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) La letteratura si nutre delle passioni umane. Lasi separa dalla preiquando donne e uomini si raccolgono intorno al fuoco per raccontarsi le esperienze del giorno, le emozioni vissute, le gioie e i dolori. La fragilitàvita e il desideriofelicità ricorrono costantemente nei racconti orali e nelle pagine scritte. Ognid’amore è una fine (Mondadori) di Aura Cenni e Lorenzo Donati non è un’eccezione, corre lungo quel crinale: un sentimento profondo, più storie che si legano l’una alle altre, d’amore e di morte, con la Toscana come teatro. Ha ragione Borges: sono le storie che ci trovano, è il racconto che comanda. Poi viene lo stile narrativo, un ritmo inarrestabile, folle, unache sprofonda nel sentimento più sconvolgente e imperscrutabile.