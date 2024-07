Il centro storico si tuffa nel passato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Si avvicina il tempo di catapultare ilnele far rivivere la Città Medioevo. Dal 18 al 21 luglio, con una anteprima a misura di bambini il 17 luglio con la compagnia ‘I giullari’ di Davide Rossi in collaborazione con l’associazione Lagrù (Piazza Matteotti, ore 21,45), si accenderanno le fiaccole, si incroceranno per via personaggi in abiti medievali e si potrà assistere (l’ingresso sarà gratuito) ad animazioni, scenette e sketch legate al tema scelto quest’anno da Ente Contesa, contrade, delegazioni, Comune: la Santa Inquisizione. "L’inquisizione medievale è l’istituzione ecclesiastica fondata dalla Chiesa cattolica per indagare, mediante apposito tribunale, i sostenitori di teorie considerate contrarie all’ortodossia cattolica" sostengono gli organizzatori, indicando come periodi di riferimento "quello che va dal 1179 fino alla metà del XVI secolo.