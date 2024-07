Ex supermercato in abbandono Il futuro è incerto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Da excon il sogno di trasformarsi in farmacia di quartiere e poi in polo sportivo per arti marziali a deposito di cartacce. Scadrà a fine anno la convenzione che il Comune di Codogno ha stipulato con il Tribunale di Lodi nel 2019 per trasformare una parte dell’immobile di viale Cairo, al rione Don Bosco, in magazzino per poter ospitare i faldoni dei vecchi documenti degli uffici del Giudice di Pace, ormai chiuso e trasferito a Lodi da anni. All’interno degli spazi, dove una volta vi era un punto vendita di alimentari, sono stoccati quasi 5mila chilogrammi di carta relativi all’attività giudiziaria del sito di via Pietrasanta ora diventato un polo per la disabilità. Ora occorrerà capire nei prossimi mesi se il Comune vorrà rinnovare l’accordo con il Tribunale di Lodi oppure liberare l’intera struttura.