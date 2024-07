Beach volley Iurisci Zoeschg riportano l’Italia giovanile sul tetto d’Europa | sono campioni Under 18! Quarte Novello Moretti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)torna a vincere un campionato Europeo 15 anni dopo Menegatti e Allegretti campionesse20 nel 2009, grazie alla coppia maschile composta da Matteoe Laurinche ha trionfato sulla sabbia di Kachreti in Georgia dove si è chiuso l’Europeo18. Quarto posto e grande risultato in campo femminile per Gaiae Linda. La coppia italiana formata da Matteoe Laurinha conquistato la medaglia d’oro nel torneo maschile diin Georgia. Gli azzurri hanno dominato la competizione con un percorso impeccabile, concludendo quattro giorni di gare senza subire sconfitte. Nella giornata finale,hanno superato in semifinale la coppia lettone composta da Andrejevs R. e D?dens con un netto 2-0 (21-17, 21-16).