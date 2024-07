Asaps già 28 morti sulle strade in questo fine settimana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono già 28 le vittime della strada in Italia nelin corso: il dato fornito dall’, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale, è aggiornato alle 12 di oggi, domenica, comprende anche i quattro giovani deceduti la scorsa notte in Irpinia, ma è da considerare ancora provvisorio perché il monitoraggio degli incidenti mortali avvenuti da venerdì è tutt’ora in corso. Le vittime sono 15 motociclisti, 8 automobilisti, due ciclisti, due pedoni e una persona che viaggiava su un furgone. Nel weekend precedente (5-7 luglio) ierano stati 39, tra cui ben 23 motociclisti. Un “dato molto preoccupante”, commenta all’ANSA Giordano Biserni, presidente, perché “le vittime deidi maggio, giugno e luglio stanno superando come numero totale quello deidel 2023”.