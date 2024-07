Alla Galleria Nazionale doppio set con il talento di Vincent Peirani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Al via anche la sezione dei concertiSala Podiani delladell’Umbria con il jazz sofisticato e quasi “da camera”, inclinericerca. Oggi alle 12 c’è il pianista Franco D’Andrea e alle 15.30 Micah Thomas Trio, con il giovane pianista insieme a Dean Torrey e Kayvon Gordon. Domani l’attesa sarà tutto per(nella foto), pluripremiato fisarmonicista e compositore francese acclamato a livello mondiale che da oltre 10 anni sta rinnovando completamente il linguaggio del suo strumento. Il suo tour estivo in Italia inizia proprio a Perugia con due concertiSala Podiani: alle 12 si esibirà in un set per fisarmonica solo, mentre alle 15.30 sarà in concerto con il sassofonista Émile Parisien, con cui ha all’attivo più di 1000 concerti insieme: il duo è una delle formazioni più sorprendenti del jazz europeo, con grandi riconoscimenti.