Agevolazioni Tari riapre il bando Sconto in bolletta per gli alluvionati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Famiglie alluvionate, da domaniilper ottenere l’agevolazione, per le utenze domestiche. Per presentare richiesta c’è tempo fino al 26 luglio. La partecipazione è per tutte le famiglie rimaste fuori dal precedente, magari perché non erano a conoscenza di questa opportunità, pensando anche che tale agevolazione fosse compresa nel modulo inviato alla Regione. Qualche mese fa, lo ricordiamo, il Comune di Montemurlo aveva messo a disposizione 76.000 euro per abbattere i costi della tassa rifiuti. Leerano destinate esclusivamente alle utenze domestiche che a causa dell’alluvione avevano subito danni alla parte di immobile destinata ad abitazione. Alavevano risposto 181 famiglie che si sono viste azzerare la2024.