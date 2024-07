Violenti temporali e maltempo | allerta arancione in Lombardia Le zone più a rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Ilche ha flagellato il Nord-Ovest dell'Italia potrebbe portare ancora qualche precipitazione: dopo icon grandine che si sono abbattuti sullaprovocando danni sopratutto a Milano e nel Varesotto, oggi la Protezione civile ha diramato l'peridrogeologico e di nuoviin diversedella regione, in particolare sui Laghi e le Prealpi Varesine, Lario e Valchiavenna.gialla in altredella stessa regione e di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Questo il dettaglio dell'Moderata criticità perindiramata in Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali. Stessaperidrogeologico ancora una volta in Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.