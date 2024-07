Taylor Swift arriva a Milano | date scaletta e canzoni dei concerti in programma al San Siro

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 13 luglio 2024) Ci siamo:ta aper le duesold out allo Stadio Sandel The Eras Tour. Previsti 125 mila spettatori ed un indotto economico complessivo di quasi 180 milioni di euro in città. Il fenomenoin concerto a: indotto da 180 milioni di euro con laonomics Il The Eras Tour dito a: due, sabato 13 e domenica 14 luglio, allo Stadio Sanda tutto esaurito. Dati alla mano il 14% della platea, circa 125mila spettatori, proviene da oltreoceano. Il motivo? Si tratta di una ragione economica come ha raccontato una delle fan americane che ha deciso di seguire la sua beniamina a: «ho scelto il biglietto che costava circa 200 euro inizialmente volevo andare ad Atlanta, ma il biglietto per un posto lontano dal palco valeva circa 2mila dollari.