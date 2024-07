Tanti supplenti scuole lasciate sole | è emergenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Circa mille domande arrivate alle sedi della Cgil Scuola per docenti e personale amministrativo. Istante giunte al temine dei termini previsti per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. "Si tratta di un numero esorbitante – dice una nota del segretario provinciale Flc Cgil di Forlì-Cesena, Alexander Fiorentini –. Siamo all’. È urgente e indispensabile incrementare l’organico del personale scolastico". Non solo. "In assenza di dati ufficiali – aggiunge Fiorentini – i primi monitoraggi mostrano numeri che raggiungono le diverse migliaia di istanze prodotte solo nella nostra provincia. L’può essere fronteggiata solo con un incremento strutturale e rafforzato dell’organico del personale ausiliario tecnico amministrativo.