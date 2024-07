Tabellone ATP Gstaad 2024 | Matteo Berrettini sulla strada per Auger-Aliassime Di scena anche Fognini e Napolitano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Sebbene oggi sia Basilea il torneo più titolato in terra elvetica, a rimanere conosciuto come l’Open di Svizzera è sempre il 250 di. Un torneo, questo, sempre benvoluto dai giocatori,per l’aria, e con una storia che data addirittura al 1897 sotto vari nomi. Fu uno degli ultimi eventi con la finale al meglio dei 3 set su 5 prima che l’ATP le bloccasse tutte dal 2007 in poi (salvo la Masters Cup, oggi ATP Finals, e Miami, solo per quell’anno). Torna in campo, che qui vinse il primo titolo sul circuito ATP nel 2018. Nella fattispecie si trova davanti l’argentino Pedro Cachin, un anno disastroso fino a Madrid, torneo dal quale è riuscito quantomeno a rendere un po’ meglio. Nessun precedente tra i due e zona diche, per il romano, porta dritto a Felix: con il canadese potrebbero essere quarti di finale.