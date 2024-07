Stop cellulari le scuole si muovono | Educhiamo all’uso consapevole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Firenze, 13 luglio 2024 – Fa discutere il provvedimento dell’Istituto comprensivo Barsanti dell’Isolotto – secondaria di primo grado (media) Barsanti, primarie (elementari) Eduardo De Filippo e Martin Luther King, infanzia (asilo) Argingrosso e De’ Bassi – che interpretando in maniera restrittiva le linee annunciate dal ministro dell’Istruzione Valditara, vieterà da settembre il cellulare a tutti i presenti a scuola: non solo alunni, ma anche personale e visitatori. All’ingresso gli studenti dovranno consegnare il telefono al personale che lo custodirà in un cassetto chiuso a chiave fino all’uscita; pena per chi sgarra, sequestro dello smartphone che sarà riconsegnato solo ai genitori con l’aggiunta di una nota disciplinare sul registro. Uniche deroghe ammesse, urgenze prontamente documentabili e, per il personale, l’utilizzo fuori dall’orario di servizio e dai luoghi frequentati dagli alunni.