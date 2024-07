Serie D Follonica Gavorrano Ingaggiato Morelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Un difensore ex Grosseto alla corte del. La società del presidente Paolo Balloni ha infatti preso Matteo. Difensore classe 2003 nato a Cosenza, nonostante la giovane etàvanta già un’ottima esperienza inD, dove nelle ultime due stagioni ha giocato con le maglie della Pianese – collezionando 33 presenze e 4 gol nella stagione 2022/23 – e con il Grosseto, dove a causa di un infortunio è potuto scendere in campo in sole sei occasioni nell’ultima annata.arriva alvia Empoli, società in cui è cresciuto facendo tutta la trafila delle formazioni giovanili e dove ha collezionato anche 4 presenze in Uefa Youth League, con tanta voglia di rendersi protagonista in biancorossoblù dopo una stagione passata quasi per intero ai box a causa della rottura del legamento crociato.