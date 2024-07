Perde il controllo della bici gravissima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Rovinosa caduta di una donna incletta lungo via Prati a Quara di Toano, nella caduta la donna ha perso conoscenza, è intervenuto l’elisoccorso di Pavullo che ha provveduto al trasferimento all’ospedale di Parma in codice rosso. Sul luogo del grave incidente, oltre ai soccorsi sanitariCroce Rossa locale e l’eliPavullo, si sono portati anche i carabinieristazione di Toano che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto. La vittima del grave incidente stradale avvenuto alle 19.20 circa di ieri sera è una signora di cinquantotto anni, che risulta essere residente nella provincia di Arezzo, la quale, in sella alla suacletta, scendeva lungo la strada dei Prati di Toano a forte velocità. Vedendo un trattore sulla stessa strada, non è riuscita a frenare e ha perso ilcletta.