Parigi 2024 | partecipazione vietata a più di 3500 persone

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono sempre più vicini e le autorità francesi hanno aumentato la sicurezza. Negli ultimi mesi sono state condotte oltre 770.000 indagini sul tema, con più di 3570 persone che non potranno partecipare ai Giochi Olimpici e Paralimpici. Le autorità locali ritengono che potrebbero rappresentare una minaccia, secondo i dati pubblicati oggi dal ministro degli Interni Gerald Darmanin. Tra i 3570 soggetti interessati, 130 sono stati allontanti perché sospettati di possibili rischi per la sicurezza nazionale, 16 per radicalizzazione religiosa e 'diverse dozzine' per radicalizzazione politica di estrema destra ed estrema sinistra.