Oltre 100 artisti a Firenze per Artigianato e palazzo 2024

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 13 luglio 2024)– A 30 anni dalla sua prima edizione, torna la mostra. L’iniziativa è nata nel 1995 da un’idea di Neri Torrigiani, accolta subito con entusiasmo e sostenuta con spirito mecenatistico da Giorgiana Corsini – ed oggi è promossa dall’Associazione Giardino Corsini presieduta da Sabina Corsini. “Se inizialmente il nostro progetto è nato da una intuizione, nel tempo è diventata una certezza che poter condividere con le maestranze il genius loci del Giardino Corsini – dove dimostrare, mostrare, fare rete, e parlare di futuro – sarebbe stato un sostegno concreto e vitale per tutti loro e un’importante cassa di risonanza per il patrimonio creativo italiano”, racconta Neri Torrigiani. E difatti sono 30 anni che non si è mai saltata una edizione né perso di vista l’obiettivo per cui era stata pensata la mostra: “preservare e promuovere l’alto, il valore del fatto a mano e la sua unicità per favorire un futuro di crescita anche per le nuove generazioni.